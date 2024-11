Ponad 3 miliony niemieckich emerytów zagrożonych ubóstwem

Nowe dane Eurostatu, na które powołuje się lewicowa partia BSW, wskazują, że ok. 3,2 mln niemieckich emerytów jest zagrożonych ubóstwem. Sahra Wagenknecht, liderka BSW, podkreśla wzrost ubóstwa wśród seniorów. W 2023 r. liczba ta wzrosła do 3,245 mln, w porównaniu do 3,157 mln rok wcześniej - donosi Deutsche Welle.

Wzrost liczby emerytów

Wzrost liczby emerytów zagrożonych ubóstwem jest związany z demograficznymi zmianami w Niemczech. Od 1991 r. populacja emerytów wzrosła o ponad 50 proc., osiągając 18,7 mln w 2022 r. Eurostat definiuje zagrożenie ubóstwem jako dochód poniżej 60 proc. mediany krajowej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Zbudowała gigantyczny biznes. "W dniu porodu pracowałam"

Sahra Wagenknecht krytykuje brak odpowiedzi na problem ze strony kanclerza Olafa Scholza i jego rywala Friedricha Merza. BSW, przygotowując się do wyborów w lutym, stawia na poprawę sytuacji emerytów jako kluczowy punkt programu.

Wsparcie socjalne

Dane z niemieckiego urzędu statystycznego pokazują, że prawie 730 tys. osób powyżej 65. roku życia korzystało z pomocy socjalnej w drugim kwartale 2024 r. To kolejny dowód na rosnące potrzeby finansowe starszych obywateli.

Wagenknecht wzywa do uchylenia kontrowersyjnych ustaw dotyczących cen ogrzewania, które jej zdaniem są niekorzystne dla obywateli. Podkreśla, że nie chronią one klimatu, a jedynie zwiększają obciążenia finansowe.

BSW boryka się z problemami finansowymi przed wyborami. Mimo że partia kwalifikuje się do wsparcia kampanii, fundusze będą dostępne dopiero w 2025 r. Partia poszukuje wsparcia finansowego od darczyńców lub poprzez formalne pożyczki.

Raport o polskiej biedzie też niepokoi

Najnowszy raport Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) wskazuje na znaczący wzrost skrajnego ubóstwa w Polsce w 2023 roku. Liczba osób żyjących w skrajnej biedzie wzrosła z 1,7 mln w 2022 roku do 2,5 mln w 2023 roku, co stanowi najwyższy poziom od 2015 roku. Raport podkreśla, że prawie co piętnasty Polak żył w skrajnej biedzie, a niemal połowa społeczeństwa zmagała się z różnymi formami wykluczenia społecznego.

Prof. Ryszard Szarfenberg z Polskiego Komitetu EAPN wskazuje, że główną przyczyną tego wzrostu była rekordowa inflacja oraz brak odpowiednich działań ze strony państwa, mających na celu ochronę najuboższych. Zwraca uwagę, że brak waloryzacji świadczenia 800 plus oraz zasiłków rodzinnych osłabił ochronę rodzin przed ubóstwem.

Raport ujawnia, że w 2023 roku skrajne ubóstwo dzieci wzrosło z 5,7 proc. do 7,6 proc., co oznacza, że 522 tys. dzieci żyło poniżej minimalnej granicy egzystencji. Prof. Szarfenberg podkreśla, że podwyższenie świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł od 1 stycznia 2024 roku było spóźnionym działaniem, które nie zdołało zapobiec wzrostowi ubóstwa w latach 2022 i 2023.

Ekspert zaznacza również, że brak waloryzacji zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych przyczynił się do pogorszenia sytuacji najuboższych rodzin. Obecne kryteria dochodowe uprawniające do tych zasiłków są zamrożone, co oznacza, że ich realna wartość spada w obliczu rosnącej inflacji.

Prof. Szarfenberg wskazuje, że konieczne jest coroczne waloryzowanie świadczeń zgodnie ze wskaźnikiem inflacji, aby skutecznie chronić najuboższych. Podkreśla, że jednorazowa podwyżka 800 plus nie wystarcza, gdyż inflacja nadal jest wysoka, co prowadzi do dalszego spadku realnej wartości tego świadczenia.

Polscy seniorzy zbiednieli

Raport zwraca również uwagę na wzrost skrajnego ubóstwa wśród seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku skrajne ubóstwo wśród seniorów wzrosło z 3,9 proc. do 5,7 proc., a w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością z 6,7 proc. do 9 proc.

Prof. Szarfenberg podkreśla, że brak dostępności do usług opiekuńczych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami również przyczynia się do pogorszenia ich sytuacji. Usługi te są często kosztowne na rynku prywatnym, a te dostępne publicznie mogą być niskiej jakości i obarczone długimi kolejkami.

Ekspert wyraża nadzieję, że podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł może wpłynąć na zmniejszenie ubóstwa skrajnego dzieci w 2024 roku, jednak zaznacza, że brak waloryzacji tych świadczeń w kolejnych latach może osłabić ochronę rodzin przed ubóstwem.

emeryci emerytury niemcy