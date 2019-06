PPK od lipca w większości dużych przedsiębiorstw. Niektóre wolą inny program

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) znalazły się na ostatniej prostej. Jak wynika z ankiety "Dziennika Gazety Prawnej" oraz danych Komisji Nadzoru Finansowego czy Polskiego Funduszu Rozwoju, od 1 lipca aż siedem na dziesięć wielkich przedsiębiorstw uruchomi program. Pozstałe 30 proc. skorzysta z furtki zwalniającej z tego obowiązku i wprowdzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

Data jest nieprzypadkowa, właśnie od 1 lipca firmy zatrudniające powyżej 250 osób (w praktyce często mające tysiące pracowników) będą miały obowiązek wprowadzenia PPK, no chyba, że skorzystają z PPE. To drugie rozwiązanie najbardziej chwalą związkowcy, tłumacząc to niższym obciążeniem pracowników, ale też obawami związanymi z PPK - niepewnością czy nie podzielą losu OFE oraz dotyczących wyzwań administracyjnych.

- Nie nazwałbym tego ucieczką od PPK. Znam też przypadki, w których mimo już posiadania PPE pracodawcy tworzą PPK i będą oferowali dwa rozwiązania jednocześnie - mówi "DGP" dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.

Z kolei zdaniem Bartosza Marczuka, wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiedzialnego za wdrożenie PPK, ludzie stopniowo będą się przekonywać do programu, gdy zobaczą, że na ich kontach gromadzą się pieniądze. To z kolei będzie zachęcać innych do przystąpienia do PPK.

- Pracodawcy dążą do pokazywania PPK jako pewnego bonusu. Oprócz tego, że muszą zapłacić 1,5 proc., ustawa przewiduje, że mogą też elastycznie podnosić składki. Mogą powiedzieć na przykład, że ci, którzy pracują co najmniej trzy lata, będą mieć 1,7 czy 2 proc. To buduje lojalność - powiedział w rozmowie z "DGP" Bartosz Marczuk.

3,3 mln osób pracuje w firmach, które od 1 lipca uruchomią PPK, a potencjalnie z programu skorzystać może nawet 11,4 mln osób. Wpłata powitalna finansowana przez państwo za dołączenie do PPK to 250 zł, a osoby objęte programem będą mogły jeszcze liczyć na 240 zł dopłaty rocznej, również finansowanej z budżetu państwa. Program będzie działał zarówno w firmach prywatnych, jak i podlegających Skrabowi Państwa.

