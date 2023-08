Premier napisał list do seniorów. Złożył im obietnicę

"Czternastka" dla seniorów. Ile wynoszą emerytury?

Szef rządu w liście zwrócił też uwagę, że od 2015 r. do dziś minimalna emerytura wypłacana przez ZUS wzrosła z 880,45 zł brutto do 1588,44 zł brutto. Przypomniał że seniorzy mogą też liczyć na 13. emeryturę, program "Mama 4 plus", emeryturę bez podatku do 30 tys. zł rocznie oraz wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów z programu "Senior plus".