Prezes ZUS: uchodźcy nie są zagrożeniem dla naszego systemu emerytalnego

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Podkreśliła jednocześnie, że uchodźcy nie są zagrożeniem dla naszego systemu emerytalnego . - A wręcz odwrotnie. Powinniśmy zrobić wszystko, aby te osoby jak najszybciej mogły podjąć legalną pracę na terenie naszego kraju. System emerytalny oparty jest na solidarności międzypokoleniowej. Osoby aktywne zawodowo, opłacając składki, finansują wypłacane obecnie świadczenia z ZUS, np. emerytury i renty. W tej sytuacji im więcej osób pracuje, tym lepiej dla systemu ubezpieczeń społecznych, ponieważ jest on bardziej wydolny — wyjaśniła Gertruda Uścińska.

Prezes ZUS poinformowała też, że liczba obywateli Ukrainy pobierających emerytury i renty z ZUS wynosi ok. 3 tys. osób, a kwota wypłat wynosi w granicach 3 mln zł miesięcznie. - Dla porównania całkowita liczba osób pobierających emerytury i renty z ZUS wynosi ok. 7,8 mln osób, a kwota wypłat ok. 20 mld zł miesięcznie — mówiła.