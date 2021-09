Prosta recepta na wyższą emeryturę. Prezes ZUS: Tak zbudowany jest system

Nija 1 godz. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

A to dlaczego PiS obniżył wiek emerytalny ???przecież człowiek po 40 latach pracy nie powinien mieć nędznej daniny ? Dlaczego składka rentowa ,gdyjej płatnik nie skorzystał z renty podczas pracy nie jest doliczana do składek emerytalnych? Co się dzieje z tymi pieniedznmi ? Kto je kradnie ? Dlaczego emeryt chcacy dorobić do emerytury musi płacić składki ZUS??? I nic z tego nie ma ! On potrzebujr do państwowego dziadostwa dorobić by żyć!! Bsndyckie przepisy, jedno wielkie oszustwo, wyciąganie pieniędzy z ZUS na wszystko ! Okradanie państwa na całego! To nie jest normalny kraj !