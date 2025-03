Prywatne programy oszczędzania na emeryturę. Polacy odłożyli ponad 20 mld zł

Przypomnijmy, że system emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów: I filar – ZUS oraz OFE, II filar – PPE oraz PPK, III filar – IKE, IKZE oraz OIPE – są to indywidualne produkty, które umożliwiają każdemu budowanie dodatkowych oszczędności emerytalnych.

Więcej danych dotyczących aktywów IKE od 2019 r. prezentuje na poniższym wykresie. Liczba prowadzonych IKE na koniec 2024 r. wyniosła 964 590. Dla porównania rok wcześniej było to 859 931, a na koniec czerwca 2024 r. było prowadzonych ponad 880 tys. IKE. Co ważne w 2024 r. na 567 652 IKE dokonano wpłat, co oznacza, że nie wszyscy posiadacze IKE dokonali wpłaty na swoje konto.