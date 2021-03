Reforma OFE. Rząd ściągnie pieniądze za przekształcenie. Balcerowicz komentuje

- To jest kolejny krok, który został niestety rozpoczęty jeszcze za poprzedniego rządu. Bije w bardzo ważną reformę budowy drugiego filaru systemu emerytalnego. Jeśli w ogóle przekształcać w coś OFE, to raczej w IKE. Czyli w w fundusze emerytalne, gdzie gromadzi się pieniądze, a podatki płaci się, kiedy te pieniądze z kont zaczynają być wykorzystywane. Natomiast to odwrócono po to, żeby ściągnąć z ludzi pieniądze - mówił w programie "Money. To się liczy" prof. Leszek Balcerowicz, były wicepremier, przewodniczący rady FOR. - Fakt, że chce się ściągnąć 15 proc. tego, co narosło w OFE, świadczy o tym, jaka przy całej propagandzie sukcesu premiera Morawieckiego, jest trudna sytuacja w finansach publicznych ze względu na dotychczasową politykę rozdawnictwa - dodał.