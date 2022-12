Rząd zdecydował o czternastej emeryturze. Wiceminister: projekt będzie gotowy w styczniu

Robert 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Człowiek szczyt wydolności organizmu osiąga ok. 30 roku życia. Potem następuje jego powolny spadek. Przyjmuje się, że z każdym rokiem zmniejsza się o 1%. Jest to średnia przyjęta dla wszystkich ludzi. Dzięki temu możemy przyjąć, że wydolność człowieka w wieku 60 lat jest mniejsza średnio o 30%. Wiadomo też, że dla osób które pracują fizycznie ten spadek wydolności jest o wiele większy. Obniżona wydolność to nie tylko problem z układem kostnym, który wpływa na całe ciało, ale i ze słuchem, wzrokiem itd. Do tego większość osób w wieku 60 lat boryka się ze zdrowiem. Nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, choroby serca itd. Więc jaką pracę powinien wykonywać pracownik w wieku 60 lat, po przepracowaniu 40 lat, aby mógł normalnie pracować przy tak wielu schorzeniach i przy obniżonej wydolności nawet o ponad 40%. Ilu pracodawców jest na tyle cierpliwych, aby znosić ciągłe nieobecności takiego pracownika w pracy z powodu licznych chorób. Ilu z tych pracodawców ma możliwość i chęci na przesunięcie takiego pracownika na inne, lżejsze stanowisko pracy. Mówić o pracy do 65 roku życia lub dłuższej można, ale niestety natury się nie oszuka. Nie można nikogo zmuszać do pracy ponad jego siły. Rząd chce zachęcać dodatkowymi premiami do dłuższej pracy, aby wielu z nas nie doczekało emerytury, aby można było ukraść nam nasze składki i przekazać je grupom uprzywilejowanym. Najwyższa pora powiedzieć dość. My nie potrzebujemy rządowejj JAŁMUŻNY. Chcemy emerytur stażowych, 100% dziedziczenia składek po zmarłych współmałżonkach, wliczania do emerytury niewykorzystaną, a nieewidencjonowaną naszą składkę rentową oraz całkowitego zwolnienia emerytur z podatku PIT. I wtedy będziemy mogli godnie żyć na tej emeryturze bez waszej łaski.