W 2023 r. emeryci mogą liczyć na rekordową waloryzację. Taka ma być emerytura minimalna

Rekordowa waloryzacja w 2023 r. przez wysoką inflację

Niemniej rząd już dziś musi szacować, ile wyniesie wskaźnik średniorocznej inflacji za 2022 r., gdyż to na jego podstawie ustalana jest waloryzacja rent i emerytur, ustalana na podstawie danych o średniorocznym wzroście cen oraz podwyżce wynagrodzeń. Waloryzacja świadczeń emerytalnych wchodzi w życie od marca.

Jakie są zatem prognozy na dziś? Zgodnie z szacunkami rządu minimalna emerytura w 2023 r. będzie wynosiła 1523 zł – zapowiedział w czwartek 29 września w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Będzie to efekt przyszłorocznej rekordowej waloryzacji rent i emerytur.

Wysoka waloryzacja w 2023 r. Rząd przedstawia szacunki

Do kwestii waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. odniosła się również minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W czwartek w rozmowie z TVP Info ujawniła, ile wyniesie wskaźnik.

To wzrost w porównaniu z zapowiedziami z końca czerwca. Wtedy rząd proponował waloryzację emerytur i rent w 2023 r. na poziomie 9,6 proc., a koszt wyniósłby 27,5 mld zł.

W 2022 r. waloryzacja też była stosunkowo wysoka i sięgnęła 7 proc., co było następstwem szybko rosnącej pod koniec roku inflacji. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1338 zł. Jeśli sprawdzą się prognozy wiceministra Stanisława Szweda i świadczenie zostanie podniesione w przyszłym roku do 1523 zł, będzie to oznaczało podwyżkę o 185 zł.