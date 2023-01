Usain Bolt ofiarą oszustwa. Z jego konta wyparowały miliony na emeryturę

Usain Bolt, mistrz olimpijski w biegach sprinterskich z Jamajki, odkrył, że z jego konta zniknęło ponad 12 mln dol. Pieniądze były powierzone firmie inwestycyjnej Stocks and Securities Limited i miały być prywatnym funduszem emerytalnym sportowca . Prawnik Usaina Volta, Linton Gordon, poinformował media, że z majątku pozostało jedynie 12 tys. dol. Sprawę opisuje Bloomberg.

Sprawa jest w toku

Niepokojące doniesienia sprawiły, że Jamajska Komisja Usług Finansowych ustanowiła własnego, tymczasowego menadżera w Stocks and Securities Limited. Prawnik Bolta powiedział, że nikt z przedstawicieli firmy inwestycyjnej nie kontaktował się ze sportowcem. Gordon postawił ultimatum - jeśli w ciągu najbliższych dni sportowiec nie odzyska swoich pieniędzy, to sprawa zostanie przekazana do Sądu Najwyższego w Kensington - donosi Bloomberg.