Waloryzacja emerytur. Maląg odkrywa karty

- Ostateczny kształt i poziom waloryzacji przyszłorocznej będzie wiadomy w połowie lutego. Na waloryzację ma wpływ średnioroczna inflacja, ją będziemy znali po zakończeniu roku, ale przyjęliśmy już wskaźnik, do którego dodaje się wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Naszym zdaniem będzie on 20-procentowy (...), czyli w oparciu o dzisiejsze dane waloryzacja byłaby ok. 10-procentowa - powiedziała Maląg.