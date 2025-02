Waloryzacja emerytur. Zmiany będą także w rencie wdowiej

NO, jak jestem w stanie zrozumieć obwarowania wiekowe, tak w żaden sposób nie znajduję uzasadnienia do limitowania prawa do renty wdowiej wysokością świadczeń. To jest jakaś paranoja, zważywszy, że w Polsce wysokość emerytur zależy od wysokości zapłaconych (!) składek albo jakiś sentyment za czasami dawno minionymi !