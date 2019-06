Waloryzacja rent i emerytur w 2020 r. Seniorzy mogą spodziewać się rekordowej podwyżki?

Waloryzacja rent i emerytur w 2020 r. Zapowiada się rekordowa podwyżka świadczeń?

Ministerstwo Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym zakłada, że inflacja za 2019 rok wyniesie 1,8 proc., a podwyżka pensji w ciągu roku zamknie się w 5,7 proc. Te wyliczenia dają seniorom podwyżkę emerytur i rent o 2,94 proc. Przeciętnie oznacza to wyższy przelew o około 63 zł miesięcznie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada jednak, że wskaźnik waloryzacji emerytur na 2020 rok będzie wynosił 3,24 proc. To już daje ok. 67 zł podwyżki co miesiąc przy średniej emeryturze.