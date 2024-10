Ważne listy z ZUS. W nich ostrzeżenie. Nawet 1780 zł do zwrotu

Czternastka została wprowadzona jako stałe, coroczne świadczenie na mocy ustawy z 2023 r. Wypłaty w tym roku rozpoczęły się pod koniec sierpnia. Czternaste emerytury trafiły do uprawnionych wraz z wrześniową emeryturą lub rentą. Wartość dodatkowego świadczenia wynosiła 1780,96 zł brutto i w pełnej wysokości przysługuje tym, których emerytura lub renta nie przekracza 2,9 tys. zł brutto miesięcznie.

Od decyzji ZUS można się odwołać. Jak to zrobić? W piśmie, które otrzymują emeryci, znajduje się instrukcja. Na odwołanie seniorzy mają miesiąc. Muszą złożyć je na piśmie osobiście w placówce ZUS. Można także przyjść do ZUS i podyktować takie odwołanie do protokołu. Odwołanie musi zawierać własnoręczny podpis, albo podpis pełnomocnika - czytamy w dzienniku.