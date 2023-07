Wcześniejsze emerytury nauczycieli. Zmiany coraz bliżej

Wcześniejsze emerytury. Senat wprowadza zmiany

Poprawki zmierzają też do rozszerzenie grona uprawnionych do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych o nauczycieli zatrudnionych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz do umożliwienie nauczycielom pobierającym to świadczenie na pracę w szkole na stałe.