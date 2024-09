Wiadomość dla milionów emerytów. Rząd podjął decyzję

123 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Rewaloryzacja ma celu niwelowanie inflacji, a poprzez to urealnienie emerytur. Skoro inflacja to podatek kwotowy a nie procentowy czyli taki , że im masz mniej tym wyższy % płacisz go od swych dochodów. To dlaczego nie zmienią systemu naliczania tylko łupią mniej uposażonych?