Zmiana wieku emerytalnego kobiet potrzebna? Ekspert: sprawdziłem dane ZUS

BRAWO !!!! PODNOSIĆ I JESZCZE RAZ PODNOSIĆ I TO DO 70 LAT ŻYCIA PANIE DONALDZIE !!! KOBITKI SIĘ CHWALĄ ŻE ONE WYBRAŁY WAS NO TO W NAGRODE SIĘ ODWDZIĘCZYĆ WIEKIEM EMERYTALNYM NIE ZAPOMINAJĄC O PANACH CO NA CIEBIE GLOSOWALI DO RANA PANIE DONALDZIE !! czyli DO 70 lat obu PŁCI !!! BRAWO !!!