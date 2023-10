Zmiany w październikowych emeryturach. Część osób dostanie tuż przed wyborami

Koniec dodatkowych emerytur do marca 2024 r.

Dziennik wyliczył, że np. osoba, która otrzymuje 1000 zł brutto emerytury, we wrześniu dostała 3183,50 zł netto. W październiku wypłata znów zmaleje do 910 zł. Dodajmy, że wrześniowa "czternastka" była ostatnim dodatkiem do świadczenia w tym roku. "Gołe emerytury" przychodzić będą do marca 2024 r.