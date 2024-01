Zmiany w rolniczych emeryturach. Nowe kwoty od marca

Waloryzacja emerytur rolniczych 2024

Obecnie emerytura podstawowa to 1429,60 zł brutto. 1 marca może wzrosnąć do 1599,71 zł brutto. Z wyliczeń "Faktu" wynika, że rolnicy mogą liczyć na co najmniej 178 zł netto emerytury więcej - to kwota dla rolnika z 20-letnim stażem ubezpieczeniowym. W przypadku 50 lat przepracowanych na roli, kwota podwyżki to 208,99 zł.