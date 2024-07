ZUS czy OFE? Zbliża się kluczowy termin na podjęcie decyzji

ZUS w komunikacie przypomniał, że osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy jej część – w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia – ma być zapisana na subkonto w ZUS, czy przekazana na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Do końca lipca można wybrać, czy dołączyć do OFE i ZUS

- Aby poinformować ZUS o swojej decyzji, ubezpieczony powinien przekazać wypełnione oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które ma symbol ZUS-US-OFE-03. Może to zrobić do końca lipca 2024 r. - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

- Formularz jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na stronie internetowej Zakładu i w każdej placówce ZUS. Oświadczenie można dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez PUE, osobiście do placówki ZUS lub wysłać pocztą - dodaje rzecznik ZUS.

Zaznaczył, że oświadczenia nie muszą składać ubezpieczeni, którzy nie chcą zmieniać decyzji podjętej w poprzednim oknie transferowym i ci, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Dla nich będzie suwak bezpieczeństwa

Rzecznik wskazał, że dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, będzie uruchomiony tzw. suwak bezpieczeństwa. Oznacza to, że ZUS nie będzie przekazywał składek do OFE, a OFE stopniowo przekaże środki do ZUS, który zapisze je na subkoncie.

Do tej pory były dwa okienka transferowe: w 2014 i w 2016 r. Żadne z nich nie powodowało ustania członkostwa w OFE. Oświadczenie z roku 2014 decydowało o przekazywaniu składki do OFE od lipca 2014 r. Oświadczenie z roku 2016 aktualizowało sposób przekazywania składki.

ZUS wyjaśnił, że ubezpieczony, który do tej pory nie był członkiem OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek funduszu, powinien zawrzeć pierwszą umowę z wybranym z otwartym funduszem emerytalnym. Ma na to cztery miesiące od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS.

Członkiem OFE można się również stać wtedy, gdy OFE będzie realizował dla ubezpieczonego w ZUS podział środków objętych małżeńską wspólnością majątkową, a on sam nie wskaże rachunku w jakimkolwiek OFE. Wówczas OFE, do którego należy współmałżonek, założy klientowi ZUS rachunek

