ZUS potwierdza: takie będą podwyżki. "Każdy emeryt dostanie decyzję"

Waloryzacja jest za rok ubiegły i wynosi połowe wzrostu wynagrodzeń. Dlaczego od marca ? Bo Gus musi przeliczyć. Dlaczego bez wyrownania od stycznia ? Gdzie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys w 90 dni ? Nawet nie zwaloryzowali tego progu podatkowego obecnego. Nie podniesli wskaznika waloryzacji do 50 procent sredniego wzrostu plac, bo zaoszczędzili na emerytach, ale na 800 plus bez konieczności pracy dla przyjezdnych jest. Wypasione ośrodki dla nielegalnych emigrantów z wyposażonym gabinetami lekarskimi i obsługa medyczna jest, gdzie ja emerytka rok czekam na specjaliste. Przepracowałam 35 lat i mam emeryture kilkaset zł większą od renty alkoholowej. Gdzie tak jest ?? W jakim kraju ? Dlaczego nie mamy emerytur jak w innych krajach UE, bo ceny te same. Gdzie obietnica Tuska zwolnienia emerytow z podatków, lub chocby podniesienia progu. Z zus wyciekaja pieniadze nasze ! Mundurowe, sedziowskie i wszelkie przywileje dla elity. To sa kpiny 5, 5 procent waloryzacji dac, wiedzac, ze w styczniu inflacja rosnie i juz jest ok 5 procent, wiedzac, ze odmroza ceny pradu. Emeryci juz sie nie lecza, bo na leki ich nie stac. Nie jestem za PiS, ale każda partia byle nie obecna. Nigdy na PO nie zagłosuje!