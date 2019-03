ZUS uznał go za zmarłego, nie dostał emerytury

Andrzej Osiński z Grudziądza o tym, że ma puste konto dowiedział się przypadkiem. Jak opisuje sprawę "Gazeta Pomorska", mężczyzna pojechał do pobliskiego Torunia, chciał wrócić pociągiem do domu. Jednak nie mógł kupić biletu, w kasie okazało się, że nie ma pieniędzy na karcie.

Po powrocie do domu pan Andrzej postanowił odwiedzić lokalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Powiedziano mi, że chcieli sprawdzić, czy żyję, bo podobno zdarza się tak, że rodzina pobiera pieniądze za nieżyjącego emeryta. To absurd! - burzy się mężczyzna w rozmowie z "Pomorską".

Pan Andrzej do grudziądzkiego ZUS-u wrócił kilka dni później. - Musiałem potwierdzić, że żyję, więc wszedłem i na wejściu powiedziałem „Dzień dobry, żyję, poproszę moją emeryturę”. Chwilę później była już decyzja o ponownej wypłacie świadczenia od najbliższego możliwego terminu - relacjonuje emeryt.

- Z naszej strony nie było żadnego potwierdzenia życia pana Andrzeja. W listopadzie ubiegłego roku wysłaliśmy pismo do pana Andrzeja na podany przez niego w lipcu 2017 roku adres do korespondencji. Pismo to zostało zwrócone z adnotacją "adresat wyprowadził się" - tłumaczy w "Pomorskiej" Krystyna Michałek, rzecznik regionalna ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.