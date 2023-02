ZUS wypłaci emerytury nawet za trzy lata wstecz. Ale nie wszystkim się to opłaca

Emerytura nawet za trzy lata wstecz. ZUS: nie wszystkim się opłaci

Kto może ubiegać się o emeryturę "wsteczn"?

O emeryturę "wstecz" mogą ubiegać się ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny przed ogłoszeniem pandemii COVID-19 lub w jej trakcie i do tej pory na nią nie przeszli. Osoba, która zdecyduje się złożyć wniosek o wypłatę świadczenia za poprzednie lata, powinna do niego dołączyć oświadczenie i zaznaczyć w nim, że chce, aby emerytura była przyznana lub przeliczona z datą wsteczną. W tym celu należy skorzystać z formularza ZUS ERO, dostępnego w placówkach i na stronie internetowej ZUS.





O emeryturę "wstecz" można wystąpić do 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Według aktualnych ustaleń w Polsce ma on obowiązywać do 31 marca. ZUS wyliczy wysokość świadczenia od dnia, w którym osoba spełniła warunki do skorzystania z rozwiązania, jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r.