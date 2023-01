Sposób na niższe składki ZUS. Zobacz, jak skorzystać

Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez niepełny rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi może jednak skorzystać tylko ten, kto w 2022 roku prowadził działalność przez przynajmniej 60 dni.

Mały ZUS Plus niższy. Podwyżka ich ominie

- Oznacza to że minimalna podstawa małego ZUS-u wyniesie 1047 zł. Jednak podstawa nie zmieni się tak jak w przypadku małego ZUS . Przepisy w tym zakresie są niespójne - zauważa Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt. - Dla małego ZUS jest mowa o wynagrodzeniu minimalnym obowiązującym w danym okresie, a nie o jednej stałej podstawie na cały rok. Zatem wysokość minimalna małego ZUS Plus będzie niższa od wysokości ZUS preferencyjnego - zauważa ekspert.

Zgłoszenie do Małego ZUS Plus należy dokonać do końca stycznia 2023 r.

Przedsiębiorca może obniżyć składki

Co istotne, z małego ZUS również można skorzystać w trakcie trwania roku podatkowego , jeśli w tym czasie skończy się czas na korzystanie z małego ZUS lub przedsiębiorca odwiesza działalność i ponownie zgłasza się do ubezpieczeń. Wówczas od następnego miesiąca lub dnia odwieszenia może skorzystać z małego ZUS.

- Jeśli stanie się to w drugiej połowie roku, to może się okazać, że przedsiębiorca nawet obniży swoje składki. Przy czym na zgłoszenie w trakcie roku mamy tylko 7 dni od dnia odwieszenia działalności lub skończenia okresu małego ZUS - informuje ekspert inFakt.pl.

Juszczyk dodaje, że osoby, które korzystały do tej pory z Małego ZUS Plus, mogą go kontynuować, pod zwykłymi warunkami, jeżeli w poprzednim roku ich przychód nie był wyższy niż 120 tysięcy złotych oraz prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni.