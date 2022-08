Co z pieniędzmi z KPO dla Polski? "Szanse oceniam na bardzo duże, kilkadziesiąt procent"

Polska poszła na ustępstwa

- Co ważniejsze, Ursula von der Leyen przecież przyjechała do Polski i powiedziała: "tak, rzeczywiście Polacy wykonali kilka konstruktywnych kroków, trzeba to KPO odblokować", ale niestety tuż po tym pojechała do europarlamentu, gdzie pod naciskiem - mówię to z bólem i smutkiem - także części polskich europosłów związanych z opozycją zaczęła zmieniać swoje podejście - stwierdził polityk.