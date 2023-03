Karuzela funduszy się rozpędza. PiS wciąż tworzy nowe

normal 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Jak słyszę że PIS to złodzieje, choć PIS znalazł miliardy na tarczę antyinflacyjną miliardy na 500+,300+,13 i 14 emerytury, znalazł miliardy na obniżenie VAT na żywność, prąd i paliwo, znalazł miliardy na dopłaty do energii, znalazł miliardy na dodatki węglowe, znalazł miliardy na dziesięciokrotne podwyższenie kwoty wolnej od podatku, znalazł miliardy na podwojenie płacy minimalnej, znalazł miliardy na podniesienie średniego wynagrodzenia o ponad 2000 zł, znalazł miliardy na podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tyś zł znalazł miliardy na likwidację podatku dochodowego dla młodych do 26 roku życia, znalazł miliardy na wydobycie Polaków, a przede wszystkim dzieci , z nędzy, znalazł miliardy na refundację najdroższego leku świata, znalazł miliardy na znaczne podwyższenie rent i emerytur i wprowadzenie minimalnej stawki emerytalnej, znalazł miliardy na utrzymanie 3,37 mln uchodźców z Ukrainy, znalazł miliardy na gigantyczne inwestycje jak: przekop Mierzei Wiślanej, drążenie tunelu do Świnoujścia, budowę Via Carpatia, generalny remont autostrady A18, budowę CPK, budowę Baltic Pipe z Norwegii, budowę dolnośląskiej S3 (trasa niczym w Alpach, to zdecydowanie jedna z najpiękniej położonych tras w Polsce ) - i to wszystko bez ani jednego centa wsparcia z KPO, które PO wraz z innymi komuchami skutecznie blokują. Dodatkowo kupili ponad 200ton złota i obecnie są w trakcie zakupu kolejnych 100ton tego cennego kruszcu. U schyłku nierządów PO-PSL w 2015 roku dochody budżetu -państwa wynosiły tylko 298,1 mld zł, natomiast w 2022 roku PIS, tylko w 7 lat, podwyższył dochody budżetu do kwoty 491,9 mld zł i jeszcze znalazł miliardy na militarne wsparcie Ukrainy. To jeśli PO i inne komuchy twierdzą że PIS kradnie, to dla mnie niech oni kradną jeszcze przez minimum 50 lat!