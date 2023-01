Będą rekompensaty za ceny energii dla firm z kluczowych sektorów. Resort przedstawia szczegóły

Rekompensaty dla firm

Do kogo trafi pomoc?

Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50 proc. względem średniej ceny z 2021 r.

Z kolei do podwyższonego limitu pomocy uprawnione będą firmy, które zanotowały spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40 proc. pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022, albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych przedsiębiorstw, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w podwyższonym limicie może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych – do 50 mln euro na grupę kapitałową.