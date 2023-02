Rząd już wydaje pieniądze na programy z KPO. "Bez kontroli budżetowej"

Jak czytamy, do tej pory z Polskiego Funduszu Rozwoju wypłacono na ujęte w KPO projekty około 120 mln zł. Do końca kwietnia zakontraktowane zostało 1,16 mld zł. "W tym roku kwota prefinansowania może osiągnąć 15-20 mld zł" - wylicza biuro prasowe Polskiego Funduszu Rozwoju. Skąd pochodzą te pieniądze? Ze zwrotów subwencji z tarczy finansowej dla przedsiębiorców.

"Ale nie ma mowy, by zebrało się tam 15-20 mld zł" - pisze "Rz". I pyta, co z inwestycjami, jeśli unijnych środków nie będzie. - Obawiam się, że niektóre inwestycje mogą zostać przerwane, a środki wydane przez PFR stracone - komentuje senator PO Bogdan Klich.

PFR wypłacił około 120 mln zł na projekty z zakresu transformacji energetycznej, rynku pracy i rolnictwa realizowane przez trzy resorty. Według "Rz" nie ma gwarancji, że już wydane lub zakontraktowane środki zostaną zrefundowane po napłynięciu do Polski funduszy z KPO. - W obecnej sytuacji, kiedy niezrealizowane są kamienie milowe, a ustawa o Sądzie Najwyższym została wysłana do TK, perspektywa zwrotu środków z Unii jest co najmniej mglista - dodaje senator Klich w rozmowie z "rz".