11 bit studios zamierza 'mocno' zwiększać zatrudnienie w 2020 r.

"Żeby sprostać wyzwaniom 11 bit studios S.A. zamierza w bieżącym roku, podobnie jak i w zeszłym, mocno zwiększać zatrudnienie. Do końca 2020 roku liczba pracowników powinna wzrosnąć do 190-200. To jeszcze nie koniec. W naszym nowym, własnym biurze przy ul. Brzeskiej 2 w Warszawie, do którego przenieśliśmy się miesiąc temu, znajdą się miejsca pracy i ambitne zadania dla przeszło 300 osób. To najlepszy dowód, że 11 bit studios S.A. chce dalej dynamicznie rozwijać się i zwiększać swoją wartość dla akcjonariuszy" - czytamy w liście załączonym do raportu za 2019 r.

Członkowie zarządu podkreślili, że doskonała sytuacja finansowa spółki sprawia, że może spokojnie planować kolejne inwestycje, które jeszcze zdynamizują jej rozwój.

"Planów tych nie powinny zaburzyć żadne chwilowe perturbacje, jak epidemia COVID-19, która nie ma wpływu na naszą bieżącą działalność, płynność finansową czy przychody ze sprzedaży. Śmiało patrzymy w przyszłość. Pracujemy obecnie nad trzema nowymi grami własnymi, w tym nad "Projektem 8", które to gry trafią do sprzedaży w kolejnych latach. Znacznie przybliża nas to do realizacji głównego celu naszej średnioterminowej strategii, czyli premiery jednej własnej gry co 12-18 miesięcy. W przeszłości, nasze premiery dzieliły 3-4-letnie przerwy" - czytamy dalej.

"Z równym rozmachem planujemy rozwijać nasze wydawnictwo 11 bit publishing, które ma coraz istotniejsze wpływ na wyniki spółki i w 2019 roku odpowiadało już za ok. 40% jej przychodów. W portfelu wydawniczym mamy obecnie trzy kolejne tytuły, z których jeden powstaje w naszym kraju. Budżet każdego z nich, a zatem i potencjał komercyjny, jest istotnie większy niż produkcji, które wypuściliśmy na rynek do tej pory. To bynajmniej nie zaspokaja naszych ambicji jeśli chodzi o rozwój wydawnictwa, które po sukcesach 'Moonlightera' i 'Children of Morta' mocno złapało wiatr w żagle i przymierza się do projektów, które jeszcze do niedawna wydawały się być całkowicie poza naszym zasięgiem" - napisali też członkowie zarządu.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r. W 2019 r. miała 71,7 mln zł przychodów.

