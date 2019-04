7Levels miało 1,06 mln zł straty netto, 1,07 mln zł straty EBIT w 2018 r.

"Zarząd spółki wskazuje, że spółka w czasie badanego okresu zajmowała się w głównej mierze tworzeniem i produkcją własnych gier na konsolę Nintendo Switch (aktualizacje do gry 'Castle of Heart' oraz głównie produkcją nowego projektu, nad którym prace nadal trwają). Stąd też spółka poniosła związane z tym znaczne koszty. Spółka rozpoczęła sprzedaż gry 'Castle of Heart' na rynkach amerykańskim, europejskim oraz australijskim w dniu 23 marca 2018 roku. Na rynku japoński gra weszła do sprzedaży 29 listopada 2018 r. przy współpracy z lokalnym wydawcą, firmą Rainy Frog LLC. Wpływy ze sprzedaży gry przeznaczone były przede wszystkim na prace nad nowym projektem spółki" - czytamy w raporcie.