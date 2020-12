ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych spadła o 8,2% r/r w listopadzie

"W listopadzie 2020 r. rejestracje nowych samochodów w Unii Europejskiej spadły o 12% do 897 692 sztuk, ponieważ kilka europejskich rządów wprowadziło nowe ograniczenia w celu powstrzymania drugiej fali pandemii COVID-19. W efekcie na czterech głównych rynkach odnotowano spadki. Francja i Hiszpania odnotowały spadki dwucyfrowe (odpowiednio -27% i -18,7), mniejszy był spadek we Włoszech (-8,3%), natomiast straty Niemiec zostały ograniczone do zaledwie 3%" - czytamy w komunikacie.

"Od stycznia do listopada liczba rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej spadła o 25,5% do ok. 9 mln sztuk. To o ponad 3 mln sztuk mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Po 11 miesiącach roku wpływ COVID-19 nadal znacząco oddziaływał na narastające wyniku wszystkich europejskich rynków, w tym czterech głównych. Największy spadek jak dotąd w 2020 r. zanotowała Hiszpania (-35,3%), a następnie Włochy (-29%), Francja (-26,9%) i Niemcy (-21,6%)" - podsumowano.