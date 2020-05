Action otworzył cztery nowe sklepy w centrach handlowych w Polsce

"Rozwój w głąb kraju, a także w dużych aglomeracjach jest jednym z kluczowych celów Action na ten rok, dlatego szczególnie cieszy nas obecność w Łodzi i Szczecinie. Sklep w Parku Handlowym Mieszka to nasza pierwsza lokalizacja na Pomorzu. Ostatnie otwarcia są dla nas bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia rozbudowy sieci w Polsce. Umożliwiają nam także wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do naszych partnerów biznesowych oraz pracowników, których zatrudniliśmy wcześniej do nowych sklepów" - powiedział dyrektor generalny Action Polska Sławomir Nitek, cytowany w komunikacie.

"Wybieramy takie miejsca, które są blisko naszych klientów, aby mogli szybko i łatwo się do nich dostać. W obecnych czasach to szczególnie ważne. Chciałbym przy tym podkreślić, że bezpieczeństwo klientów i pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Już od momentu zdiagnozowania pierwszych przypadków zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce podjęliśmy działania prewencyjne. Przy kasach zamontowane zostały ekrany ochronne, a na podłogach przyklejone taśmy pomagające zachować odpowiednią odległość pomiędzy odwiedzającymi. Pracownicy i klienci mają do dyspozycji preparaty do dezynfekcji rąk oraz koszyków i wózków, a także rękawiczki jednorazowe" - dodał Nitek.