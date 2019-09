Active Ownership Fund zwiększył udział w głosach na WZ PBKM do 31,62% z 19,75%

Transakcje zostały przeprowadzone przez Active Ownership Fund w dniach od 3 do 5 września 2019 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie bezpośrednio w posiadaniu funduszu Active Ownership Fund oraz pośrednio w podmiotach: Active Ownership Capital S.a r.l., Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Investments Ltd., Tamlino Import & Advisory LP, Tamlino Investments Ltd., znajduje się 1 796 573 akcji spółki PBKM uprawniających do 1 796 573 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano w komunikacie.