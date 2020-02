Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek - za konsekwentną budowę koncernu multienergetycznego, projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, działania zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności marki Orlen w Europie i na świecie. W 2019 r. nastąpiła poprawa jakości i standardu sieci detalicznej. PKN Orlen osiągnął doskonałe wyniki finansowe mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych. Nadal jest bardzo aktywny w świecie sportu , a ostatni sukces to objęcie funkcji sponsora tytularnego teamu F1 Alfa Romeo Racing.

Grupa Polpharma - to największy polski producent leków i jedna z wiodących firm farmaceutycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Należy do czołowych podmiotów inwestujących w badania i rozwój w Polsce, a swoje produkty wytwarza w kraju. Wkład Polpharmy w rozwój gospodarczy, znaczące nakłady inwestycyjne, wdrażane innowacje i działalność międzynarodowa plasują firmę w gronie narodowych czempionów.

Feerum - jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych. Ok. 80% jest przychodów generują rynki zagraniczne - Ukraina, Litwa, Tanzania. Jednym z kroków milowych dla spółki jest podpisanie pod koniec 2019 r. umowy z ukraińskim Epicentr K wartej ok. 150 mln zł, czyli prawie równej przychodom spółki za cały 2018 r.

Unimot - nagroda za przekraczanie prognoz finansowych i budowę wartości dla akcjonariuszy. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w 2019 r. spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży o blisko jedną trzecią, do ok. 4,3 mld zł, a także wypracowała rekordowe zyski. Skorygowana EBITDA była o ponad 40% wyższa od prognozy przedstawionej w strategii spółki. Jednocześnie w ciągu ostatniego roku kurs akcji Unimotu na GPW wzrósł z ok. 8 zł do ok. 30 zł za walor. Spółka prowadzi również udaną ekspansję zagraniczną - budując stacje Avia na Ukrainie i eksportując oleje silnikowe Avia do Chin.