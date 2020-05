Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

"Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dużo wyższe tempo 42,1% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach działalności kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw), szczególnie w marcu 2020r. W zakresie walutowych kredytów hipotecznych Banku Millennium (bez portfela kredytów walutowych przejętego z Euro Banku) miał miejsce niewielki wzrost o 2,2% r/r w wyniku silnej deprecjacji złotego w stosunku do franka szwajcarskiego , w szczególności w marcu 2020 r. Bez uwzględnienia wpływu kursów wymiany, portfel walutowych kredytów hipotecznych zanotowałby znaczący spadek (-8,5% r/r) w następstwie zarówno naturalnej amortyzacji, jak i wcześniejszych spłat." - czytamy w raporcie.

"Dynamika wskaźnika kredytów z utratą wartości wskazuje na zróżnicowanie trendów pomiędzy segmentami produktów. W portfelu detalicznym nastąpiła poprawa r/r (kr. hipoteczne - obniżenie z 2,74% do 2,7% oraz pozostałe detaliczne z 10,36% do 10,10%), a w portfelu leasingowym zaobserwowano pogorszenie (z 4,03% do 4,34% odpowiednio). W portfelu korporacyjnym wskaźnik uległ poprawie z poziomu 4,23% do 4,08%" - czytamy dalej.