Akcje Ovid Works zadebiutowały na NewConnect

"Dołączenie do grona spółek notowanych na warszawskiej giełdzie to ważny krok w rozwoju naszej spółki. Jesteśmy wciąż młodą i dynamicznie rozwijającą się spółką. Jednocześnie osiągnęliśmy już rentowność , choć prawdziwy potencjał wynikowy drzemie w realizowanych obecnie projektach" - powiedział prezes Jacek Dębowski, cytowany w komunikacie.

W tym tygodniu studio oraz wydawca gry (All in! Games) ogłosili datę premiery gry "Metamorhosis", która odbędzie się 12 sierpnia, jednocześnie w wersji na komputery PC, Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.