Akcjonariusze ECC Games zdecydują 1 X o emisji do 2 mln akcji serii J bez pp

"Seria 'Car Mechanic Simulator' zyskała dużą popularnością wśród graczy. Jej ostatnia mobilna część, za której powstanie odpowiadaliśmy, została pobrana prawie 24 mln razy. Doskonały odbiór tytułu oraz dobra współpraca z PlayWay-em, który jest jego wydawcą, sprawiła, że podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu pracy nad jego nową odsłoną. Chcemy, aby 'Car Mechanic Simulator Racing' trafił do sprzedaży jeszcze w tym roku, dlatego zamierzamy przeprowadzić emisję akcji. Środki z emisji przeznaczymy na rozwój działu mobilnego. Decyzję o możliwości przeprowadzenia emisji podejmą nasi akcjonariusze" - powiedział prezes ECC Games Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

ECC Games na podstawie analiz zachowań graczy stworzyło koncepcję nowej wersji "Car Mechanic Simulator" i zdecydowało o wprowadzeniu do "CMSR" wielu nowości. Jedną z nich będzie tryb multiplayer, który wprowadzi do rozgrywki element rywalizacji. W ocenie spółki przełoży się to na zwiększenie możliwości monetyzacji gry oraz czasu zaangażowania graczy.