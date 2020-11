Akcjonariusze Kredyt Inkaso odwołali Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa 

"Wnioskujemy o przedstawienie przez zarząd Kredyt Inkaso pełnej informacji nt. przyczyn i konsekwencji zawarcia kontraktów na instrumenty pochodne (IRS), które istotnie obciążyły skonsolidowane wyniki finansowe Kredyt Inkaso. W opinii Best, zarząd Kredyt Inkaso zawarł kontrakty noszące cechy nieuzasadnionej spekulacji instrumentami pochodnymi, gdyż istotnie przekraczają one wartość zabezpieczanych pozycji (tj. zadłużenia Kredyt Inkaso), a poza tym zawierane były w oderwaniu od sytuacji rynkowej, w tym oficjalnych komunikatów Rady Polityki Pieniężnej oraz wypowiedzi prezesa NBP. W ocenie Best, takie działanie należy uznać za działanie na szkodę spółki i między innymi z tego powodu wnosimy o odwołanie prezesa zarządu Kredyt Inkaso" - czytamy w materiale Best.