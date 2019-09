Akcjonariusze Vivid Games zdecydują 21 X o podwyższeniu kapitału zakładowego

"W opinii zarządu spółki udzielenie zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu pozyskania nowych inwestorów leży w interesie spółki oraz akcjonariuszy. Upoważnienie zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania działalności spółki w nadchodzących okresach. Mając powyższe na względzie, zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Dokonanie przez zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą rady nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy" - czytamy w opinii do projektu uchwały