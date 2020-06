Alembik Polska J. Palikota kompletuje wyposażenie 10 Alkotek

"Zdecydowaliśmy się na współpracę z marką Kothe, gdyż forma tych urządzeń jest dostosowana do kubatury największych spośród planowanych lokali. Od strony estetycznej nawiązują one do technologii z przełomu XIX i XX wieku, kiedy alkohol był robiony tylko jakościowo, a nie masowo. Możliwość obserwacji procesu destylacji będzie prawdziwą gratką dla koneserów dobrych alkoholi" - powiedział Janusz Palikot, cytowany w komunikacie.