Aleo.com: Co szósty Polak obawia się, że w ciągu 10 lat robot zabierze mu pracę 

"Zastąpienia przez roboty najbardziej boją się osoby pracujące w handlu. O swoją najbliższą przyszłość obawia się nawet co czwarty pracownik z tego sektora. Nic dziwnego - wiele wskazuje na to, że automatyczne kasy już wkrótce staną nie tylko w największych supermarketach, ale również w osiedlowych sklepikach. Świadczyć mogą o tym choćby ruchy Żabki, która na początku roku podpisała umowę z firmą tworzącą systemy automatyzacji sklepów. Wszystko po to, by - jak tłumaczą przedstawiciele sieci popularnych sklepów - 'umożliwić klientom zupełnie nowe doświadczenie zakupowe'" - czytamy w raporcie.