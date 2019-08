Alior Bank miał 35,76 mln zł zysku netto, 77,06 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

"W pierwszym półroczu bieżącego roku Alior Bank osiągnął przychody na poziomie 2 032 mln zł, czyli o 3,6% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku (1 963 mln zł). Marża odsetkowa wzrosła do 4,66%, względem 4,60% w pierwszej połowie 2018 r. Bank po sześciu miesiącach wypracował 158 mln zł zysku netto, przy wysokiej składce na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz odpisie na ekspozycję klienta z branży

Bank podał, że zauważalny wzrost przychodów jest efektem systematycznie rosnącego wyniku odsetkowego, który w I półroczu 2019 r. wynosił 1 632 mln zł. Jest to osiągnięcie lepsze o 9% względem pierwszych 6 miesięcy 2018 r. (1 501 mln zł).

"Wysoką rentowność banku w II kwartale 2019 r. wspiera utrzymująca się na stabilnie wysokim poziomie marża odsetkowa (4,66%) oraz niskie koszty finansowania, które spadły do 1,17% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r., kiedy wynosiły 1,22%" - czytamy dalej.

Koszty działania w I półroczu 2019 r. wyniosły 906 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 886 mln zł.

"Wyłączając efekt składek na BFG, koszty banku spadły o 42 mln zł (5,1% r/r), do 773 mln zł w I półroczu 2019 r. względem 815 mln zł w

I półroczu 2018 r. Zmniejszył się również współczynnik kosztów do dochodów (C/I). W II kwartale 2019 r. wyniósł 39,1%, co daje spadek o 4 p.p. względem analogicznego okresu 2018 r." - podał także bank.

"Bank stabilnie się rozwija i pozyskuje nowych klientów, o czym świadczy rokroczny wzrost przychodów. W tym półroczu przekroczyliśmy 2 mld zł przychodu, do czego mocno przyczyniła się rosnąca sprzedaż pożyczki gotówkowej oraz kredytów hipotecznych. Zysk w pierwszym półroczu został obciążony składką na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz odpisem na jedną z ekspozycji. Mimo to, dzięki wysokiej efektywności kosztowej, sięgnął on 158 mln zł - powiedział prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.