Alior Bank oczekuje, że koszt ryzyka wyniesienie 2,3%, a C/I 41% w 2019 r. 

Koszty ryzyka wyniósł 2,6% w I półroczu wobec 1,7% rok wcześneij. Poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2019 r. 777,3 mln zł, co oznacza wzrost o 61% w skali roku.

Bank podał, że na wzrost odpisów negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące o charakterze nadzwyczajnym związane z ekspozycją dla klienta banku z branży spożywczej. Zostały one rozpoznane księgowo w II kwartale 2019 r. w kwocie 140 mln zł oraz dodatkowo w kwocie 21 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w II kw. wyniósł 39,1%, co oznacza spadek o 4 pkt proc. w skali roku. W I półroczu ukształtował się on na poziomie 44,6%.