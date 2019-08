Alior bliski pilotażu Platformy CASH; dla Bancovo rozważa inwestora

"Od strony technologicznej jest to gotowe i działa dobrze. Od strony przyspieszenia rozwoju byłoby warto, by więcej dużych banków przystąpiło do tej platformy. Natomiast rozmawiając z innymi bankami napotykaliśmy komentarz, że 'z chęcią byśmy przystąpili, gdybyśmy byli udziałowcem.Stąd rozważamy różne opcje właścicielskie, jednego inwestora czy też większą liczbę banków, natomiast za wcześnie by powiedzieć, na której opcji się skończy. Na pewno z punktu widzenia potrzeb, jest potrzebny duży marketing, żeby to uruchomić. Widzimy, że ten marketing przynosi efekty" - kontynuował.