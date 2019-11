Allegro udostępniło przesyłki kurierskie w ramach Allegro Smart!

"Dziś, na początku tygodnia promocji Black Week i tuż przed szczytem zakupów na święta Bożego Narodzenia, wprowadzamy darmowe dostawy kurierem w Allegro Smart. Dlaczego? Chcemy przekonywać Polaków, że kupowanie w internecie, a szczególnie na Allegro, to dobra alternatywa dla tradycyjnych zakupów, pozwalająca oszczędzać czas i pieniądze. Ważną częścią doświadczenia zakupowego w internecie jest dostawa. Nasi klienci oczekują szybkich i przewidywalnych dostaw i chcą wiedzieć gdzie aktualnie znajduje się jadąca do nich przesyłka. To dlatego dostawa kurierem jest bardzo popularna wśród polskich klientów" - powiedział CEO Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

"Wprowadzamy więc darmowego kuriera i spodziewamy się, że w ten sposób zachęcimy do zakupów na Allegro nowych, a obecni będą kupować więcej, korzystając z nowej usługi. Platformy zakupowe online, takie jak Allegro, oferują nieograniczony wybór. Klienci mają do wyboru wielokrotnie więcej niż w jakimkolwiek centrum handlowym. Zauważyliśmy, że klienci używający Allegro Smart! kupują obecnie czterokrotnie więcej niż inni klienci. Przewidujemy, że dodanie kuriera do Allegro Smart! zwiększy tę liczbę nawet o 50%" - dodał.

Allegro Smart! jest dostępny w dwóch wersjach: rocznej za 49 zł i miesięcznej za 8,99 zł. W każdym wariancie bezpłatne dostawy - zarówno kurierem, jak i do sieci punktów odbioru w placówkach Poczty Polskiej, na stacjach Orlen, w kioskach Ruch, w sklepach Żabka oraz w automatach paczkowych Biedronki i InPostu - są nielimitowane. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia to 100 zł w dla darmowej dostawy kurierem i 40 zł dla dostaw do punktu. Usługa obejmuje także bezpłatne zwroty, przypomniano.

"Polacy pokochali Allegro Smart! i zapewne docenią najnowszą propozycję: darmową dostawę kurierem. Oczekujemy, że dla wielu nowych klientów będzie to powód, żeby skorzystać z Allegro Smart!. Allegro Smart! to nasz flagowy program lojalnościowy, który będziemy wciąż rozwijali. Dziś klienci Allegro Smart! korzystają z wielu promocji, włączając w to np. Smart! Week czy przedsprzedaż biletów na świetne koncerty organizowane wspólnie z eBilet. Chcemy, żeby mieli najlepsze doświadczenie z dostawą w czasie zakupów na Allegro. Zwiększyliśmy liczbę punktów odbioru w ciągu roku od uruchomienia Allegro Smart! do ponad 20 000 punktów. Będziemy ją nadal powiększać. Klienci skorzystają także z krótszego czasu dostawy. Obecnie większość paczek w ramach Allegro Smart! dochodzi w czasie do dwóch dni" - dodał dyrektor ds rozwoju w Allegro Grzegorz Czapski.

Dodanie dostawy kurierem w Allegro Smart! spowoduje zwiększenie liczby ofert z darmową dostawą. Oferty z dostawą kurierem w ramach Allegro Smart! będą oznaczone specjalną etykietą pozwalającą klientom łatwo je odnaleźć, podano także.

Allegro.pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Społeczność Allegro tworzy ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm: sklepów, importerów, dystrybutorów, producentów.

