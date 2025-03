Amerykańskie giełdy spadają po słowach Trumpa o możliwej recesji

Dow Jones Industrial Average stracił na otwarciu 411 punktów , co oznacza spadek o 0,96 proc. Szerszy indeks S&P 500 zniżkował o 1,4 proc., a technologiczny Nasdaq Composite spadł aż o 1,95 proc.

W rozmowie z Marią Bartiromo w programie "Sunday Morning Futures" Trump, zapytany bezpośrednio o możliwość recesji w bieżącym roku, próbował uciekać od tematu. - Nie lubię przewidywać takich rzeczy. Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym,, ponieważ to, co rozpoczęliśmy, jest niezwykle istotne - stwierdził. Te słowa wyraźnie zaniepokoiły inwestorów, którzy już wcześniej reagowali nerwowo na zapowiedzi dotyczące polityki celnej.

Chaotyczna polityka celna niepokoi rynki

Jest tak niemal od pierwszego dnia urzędowania obecnego prezydenta. Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie zmieniał swoje stanowisko w sprawie ceł. Najpierw zagroził wprowadzeniem znaczących opłat na import z Kanady i Meksyku, by następnie ogłosić odroczenie ich wprowadzenia do 2 kwietnia. Jednocześnie podwoił cła na wszystkie towary importowane z Chin z 10 do 20 proc., a od 12 marca ma wejść w życie 25-procentowa opłata na import stali i aluminium.