Amerykańskie rynki próbują się otrząsnąć po decyzji Trumpa

We wtorek rano amerykańskiego czasu indeksy giełdowe za oceanem zanotowały znaczące spadki. Indeks S&P 500 stracił 1,69 proc., osiągając poziom 5938,20 punktów. Dow Jones spadł o 1,4 proc. do 43920,25 punktów, a technologiczny Nasdaq zniżkował o 2,16 proc. do poziomu 19203,79 punktów. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA obniżyła się do 4,498 proc.