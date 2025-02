Niemcy mają nowy problem. Kluczowa branża obrywa rykoszetem

Niestety tragiczna dla europejczyków polityka dyktatu radykalnie skrajnie ultra lewicowych polityków unijnych wkoncu przynosi skutek..... czyli kolejny gwóźdź do trumny unijnej gospodarki. Przez lata ta radykalna lewicowa frakcja nakładała astronomiczne haracze podatkowe na wszystko w europie co spowodowało ze w unii wszystko jest droższe 3 krotnie niz na swiecie. Te same rzeczy. Wiec żeby tworzyć złudzenie ze europejczycy nie są okradani i nie przepłacają za wszystko nakładali na importowane towary gidantyczne podatki bo tak bez nich to kazdy kupowałby poza unią. Wiec samochody jak chcesz sprowadzić to musić dodać 50% podatków i oddać je tym złodziejom. Ale jak unia eksportuje do usa to jest 2,5% cła i 2,4% podatku sprzedażowego. Wiec nie ma nawet najmnijszego zbliżenia bo w unii jest 10 razy tyle podatków!!!!!!!!!!!!! A teraz jak usa domaga się równości to psełdoeksperci na pasku złodziji próbują atakowac trumpa.... za co???? za to ze nie chce aby okradać jego panstwo w handlu z zakłamaną =unią???? to niech unia zrobio 4,9% wszystkich podatków na auta amerykańkie i zobaczymy wtedy czy ktos kupi niemieckie skorupy z zawyżoną 3 krotnie ceną???? i tego ta banda złodziji się boi - że ludzie zobaczą jak sa okradani!