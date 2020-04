Analizy.pl: Aktywa zgromadzone w PPK sięgnęły 600 mln zł na koniec marca

"Tylko do PPK prowadzonych przez TFI w marcu wpłacono netto ok. 182 mln zł. Wynik z zarządzania tym razem uszczuplił wartość aktywów - według naszych szacunków o ok. 26 mln zł (w PPK prowadzonych przez TFI). Powód? W marcu przez rynki przeszło tornado przecen w związku z zamrożeniem gospodarek w obronie przed pandemią COVID-19. Choć fundusze zdefiniowanej daty wypadły całkiem nieźle w porównaniu do innych form zbiorowego inwestowania, to jednak większość z nich poniosła straty, średnio od -1,9% w przypadku funduszy z grupy 2025 do -6,9% w przypadku funduszy z datą docelową w 2060 roku" - czytamy w raporcie.