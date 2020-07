Andrzej Jaworski zastąpił Michała Wójcika na stanowisku prezesa zarządu VRG

Na tym samym posiedzeniu RN powołała Andrzeja Jaworskiego do składu zarządu obecnej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję prezesa, a także powołała Radosława Jakociuka do składu zarządu na funkcję wiceprezesa.

Rada delegowała też członka RN Ernesta Podgórskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa do spraw finansowych na okres do trzech miesięcy, podano także.